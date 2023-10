Imprese, bilancio anagrafico attivo tra luglio e settembre (+15.400)

(Teleborsa) - Lieve ripresa delladelnel trimestre estivo. Tra luglio e settembre il– sulla base di Movimprese, l’analisi trimestrale condotta da Unioncamere e InfoCamere – ha rilevato un saldo attivo di(+0,26% rispetto alla fine di giugno), come differenza trae 43.8299 cessazioni di attività (tutti i dati sono disponibili all’indirizzo https://www.infocamere.it/Movimprese).In termini assoluti, il risultato del trimestre riflette una vitalità contenuta del sistema imprenditoriale: ilsi colloca al di sotto della media degli ultimi dieci anni e i due flussi di aperture e chiusure si segnalano tra i meno brillanti del periodo.Ilcontraddistingue tutte le regioni e tutte le macro-aree del Paese, con ilin evidenza per tasso di crescita sul trimestre precedente (+0,44%) grazie alla spinta di(+0,5%). In termini assoluti, tuttavia, l’espansione maggiore della base imprenditoriale ha riguardato la(+3.334 imprese pari a un tasso di crescita dello 0,35%), doverealizza una performance (+0,49%) in linea con quella della capitale del Paese.Quasi un quarto del saldo è appannaggio del settore delle(4.213 imprese in più rispetto alla fine di giugno, pari a una crescita dello 0,5%) ma il tasso più sostenuto si segnala per leprofessionali, scientifiche e tecniche (+1,1% corrispondente a 2.597 attività in più nel trimestre). In evidenza anche le attività di: +2.825 unità, corrispondenti a una crescita dello 0,62% rispetto alla fine di giugno. Al palo i settori dele delle, entrambi con un tasso di crescita inferiore allo 0,1% mentre (unico tra tutti i settori) finisce in campo negativo quello dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (-0,1%).Un’impresa su tre (19.929) nasce nella forma diche, anche in questo trimestre, si conferma la formula organizzativa più dinamica (+0,68% il tasso di crescita, pari a un saldo tra entrate e uscite che si attesta a 12.658 unità, l’82% dell’intero saldo trimestrale). In termini assoluti, l’(con 35.531 iscrizioni nel trimestre) resta la principale forma organizzativa scelta dai neo-imprenditori ma, a fronte delle 31.596 chiusure rilevate nel periodo, contribuisce al bilancio trimestrale con sole 3.935 unità (pari a un tasso di crescita trimestrale del +0,13%).