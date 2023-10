Indivior pagherà 385 milioni di dollari per causa su monopolio Suboxone

Indivior

(Teleborsa) -, azienda farmaceutica quotata su LSE e NASDAQ, ha annunciato che la sua controllata, Indivior Inc., ha raggiunto unintentata da acquirenti diretti secondo cui avrebbe soppresso illegalmente la concorrenza dei generici per il suo trattamento per la dipendenza da oppioidiCome parte dell'accordo, Indiviore si farà carico di un addebito di 228 milioni di dollari nel terzo trimestre, che saranno esclusi dagli utili rettificati. Questo onere rappresenta un importo aggiuntivo rispetto all'attuale accantonamento rimanente di 157 milioni di dollari per il contenzioso."Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo per concludere questa questione antitrust multi-distrettuale - ha affermato il CEO Mark Crossley - La risoluzione di questo contenzioso,, fornisce maggiore certezza a tutte le parti interessate di Indivior e ci consente di continuare a concentrarci sul nostro importante lavoro per i pazienti affetti da disturbo da uso di oppioidi e malattie mentali in tutto il mondo".