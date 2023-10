JP Morgan

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno abbassato a(dai precedenti 15,4 euro) ilsu, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche.Si muove in territorio negativo, che si attesta a 10,2 euro, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 10,13 e successiva a quota 10,06. Resistenza a 10,29.