IPO Club 2 (Electa e Azimut), primo investimento nella società farmaceutica C-MED

(Teleborsa) - Electa Ventures, advisor strategico del fondo chiuso alternativo, ha annunciato il. In particolare, tramite il veicolo IPOC 7, ha acquisito unanel capitale sociale di, società farmaceutica pisana.Fondata nel 2017 da Andrea Malventi e Carlo Michelini, CMED è un'azienda specializzata in, il cui capitale umano è quasi interamente composto da laureati under 40. L'investimento di IPO CLUB 2 con Electa Ventures è finalizzato a sostenere nel medio-lungo periodo la crescita domestica e internazionale, contemplando la possibilità di una quotazione tramite una formula di pre-book promosso da Electa, a partire del terzo anno dall'investimento.L'operazione avvienedi IPO CLUB 2, il quale, tra la propria dotazione e i co-investimenti dei sottoscrittori, potrà mettere a disposizione dell’imprenditoria italiana circa 500 milioni di euro nei prossimi anni."È grande la soddisfazione di investire al fianco di giovani e brillanti imprenditori come Andrea e Carlo, a sostegno della crescita della loro azienda, qualificata da un patrimonio scientifico davvero unico - ha commentato, Fondatore e Managing Partner di Electa Ventures - Da oggi uniamo competenze, determinazione e passione per sviluppare ed esprimere le grandi potenzialità di C-MED"."IPO CLUB 2 realizza il primo investimento a pochissima distanza dalla raccolta dei capitali - ha aggiunto, AD di Azimut - Un ottimo avvio per la riedizione di IPO Club, che rappresenta un partner stabile, capace di affiancare selezionate imprese italiane che primeggiano in settori all'avanguardia, offrendo loro anche la possibilità di un percorso personalizzato e certo di accesso e sviluppo sui listini".