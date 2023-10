Italmobiliare, rotazione più dinamica degli asset. Niente delisting

Italmobiliare

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux mantiene la raccomandazione "Buy" e il target price a 37 euro sul titolo, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan, dopo che il CEO Carlo Pesenti, amministratore delegato di Italmobiliare e membro della famiglia che controlla la società, ha segnalato(e delle partecipazioni di minoranza).In un'intervista a L'Economia, ha indicato(1% del NAV),(25% del NAV) e(12% del NAV) come le principali società in portafoglio in cui investire. "Riteniamo che altre società in portafoglio e partecipazioni di minoranza possano essere candidati al disinvestimento in futuro", scrivono gli analisti.Il CEO ha inoltre sottolineato chedi Italmobiliare nonostante l'holding discount superi il 50% del NAV (la media del 2017 è del 40% e il minimo del 2017 è del 35%)."Riteniamo che unadel portafoglio delle partecipazioni di minoranza (come la partecipazione in Florence, venduta per 2,5 volte l'investimento iniziale) o delle società in portafoglio", si legge nella ricerca.