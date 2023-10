Mediobanca, anche Norges Bank voterà per la lista del CdA

Mediobanca

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.200 miliardi di euro),alla prossima assemblea diin calendario per sabato 28 ottobre. Lo si legge sul sito del fondo, nella tabella che riassume le posizioni rispetto a tutti i punti all'ordine del giorno. Come al solito, non sono indicate le motivazioni delle varie scelte.all'ordine del giorno, dal bilancio all'allocazione degli utili e alle politiche di remunerazione.L'indicazione di Norges Bank arriva dopo quelle di, come California State Teachers Retirement System, New York City Comptroller, Calvert, Praxis, British Columbia Investment Management Corporation, State Board of Administration of Florida.Il posizionamento di questi fondi è allineato alledelle scorse settimane, con Iss, Glass Lewis e Pirc che si sono espressi a favore della lista del CdA uscente.