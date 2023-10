Medioriente, telefonata a sei con Meloni e Biden sulla crisi in Israele

(Teleborsa) -. Presenti alla riunione telefonica sei leader occidentali: la presidente del Consiglio, il presidente degli Stati Uniti, il primo ministro britannico, il primo ministro canadese, il presidente della Repubblica franceseed il cancelliere tedescoLa riunione è stata incentrata sull', iniziata con l’attacco terroristico Hamas lo scorso 7 ottobre, e segue ilsulla pace in Israele, al termine del quale non c'è stata una unità d'intenti fra occidente e mondo arabo."I Capi di Stato e di Governo hanno ribadito il lorodal terrorismo - afferma una nota congiunta dei leader - e hanno invocato il, ivi compresa la protezione dei civili. Hanno accolto con favore la liberazione di due ostaggi e hanno richiesto l'immediato rilascio di tutti gli altri ostaggi. Si sono altresì impegnati ad uno stretto, in particolare quelli desiderosi di lasciare Gaza"."I Capi di Stato e di Governo hannoche hanno raggiunto i palestinesi bisognosi di soccorsi a Gaza - prosegue il comunicato - ed hanno espresso il loroa continuare a coordinarsi con i partner della regione per garantire une altra assistenza necessaria per soddisfare le esigenze umanitarie. I Capi di Stato e di Governo si sono impegnati a continuare uno stretto coordinamento diplomatico, anche con i partner chiave della regione, per, preservare la stabilità in Medio Oriente e, aveva affermato Meloni lasciando il vertice del Cairo sabato scorso, dopo aver lanciato un appello a "della crisi, perché le conseguenze sarebbero inimmaginabili". Ma il vertice sulla pace, in cui sono convenuti Paesi occidentali e Paesi arabi si è concluso, per il rifiuto dei popoli arabi di inserire la condanna di Hamas.Prima in Egitto, poi in Israele, la Presidente del Consiglio Meloni ha, pronunciando parole di, che punta a "costringere Israele a una reazione che la isoli" dal mondo arabo, e nello stesso tempoed il suo diritto "a esistere, difendersi, garantire la sicurezza" del suo popolo. La soluzione offerta al popolo palestinese dal presidente americano è quella diche sfoci nella creazione diFrattanto,con il primo ministro israelianoper consentire un "Durante la telefonata, Biden ha parlato dell'arrivo dei primi due convogli di assistenza umanitaria questo fine settimana e della distribuzione degli aiuti umanitari "ai palestinesi bisognosi" ed ha assicurato "che ora ci sarà un flusso continuo di questa assistenza fondamentale a Gaza”. I primi due convogli hanno raggiunto i palestinesi questo fine settimana, dopo l'apertura d un valico di frontiera tra Egitto e Gaza nella giornata di sabato, per consentire il passaggio di cibo e assistenza medica nella regione.