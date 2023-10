Mercato azionario europee debole, occhi a meeting BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La mattinata è priva di dati macroeconomici, mentre nel pomeriggio sarà diffusa in area euro la stima preliminare della fiducia dei consumatori per il mese di ottobre. Il momento clou della settimana sarà la riunione di politica monetaria della BCE, che però è attesa concludersi giovedì con tassi invariati e senza modifiche sostanziali alle indicazioni date a settembre.Venerdì a mercati chiusiha innalzato il rating della Grecia a BBB-/A-3 con outlook stabile e ha mantenutoa BBB/A-2 (stabile).L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 87,64 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +198 punti base, mostrando un piccolo calo di 4 punti base, mentre ilsi attesta al 4,92%.piccola perdita per, che scambia con un -0,26%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,19%, e resta vicino alla parità(+0,08%).Seduta in lieve rialzo per, con il, che avanza a 27.460 punti, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 29.231 punti. Sulla parità il(-0,08%); in lieve ribasso il(-0,2%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,83%),(+2,21%),(+1,90%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,12%.scende dell'1,54%. Tentenna, che cede l'1,46%.di Milano,(+2,39%),(+2,29%),(+1,78%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,41%. Calo deciso per, che segna un -4,67%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,45%. In evidenza, che mostra un forte incremento dell'1,91%.