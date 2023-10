MFE, eseguito il raggruppamento delle azioni

MFE A

MFE B

(Teleborsa) - MFE - MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni) ha comunicato chedi categoria A e delle azioni ordinarie di categoria B. I dettagli dell'operazione erano stati già resi noti.In particolare,sono state raggruppate in n° 1 nuova Azione Ordinaria A con mantenimento del valore nominale unitario di ciascuna nuova Azione Ordinaria A all'ammontare ante-raggruppamento, ossia 0,06 euro; esono state raggruppate in n° 1 nuova Azione Ordinaria B con mantenimento del valore nominale unitario di ciascuna nuova Azione Ordinaria B all'ammontare ante-raggruppamento, ossia 0,60 euro euro.Il tutto previodi n° 4 Azioni Ordinarie A e di n° 4 Azioni Ordinarie B e contestualmente alla riduzione del capitale sociale nella misura strettamente necessaria per mantenere immutati i rispettivi valori nominali unitari delle Azioni Ordinarie A e Azioni Ordinarie B ante-Raggruppamento.Inoltre, MFE ha reso noto che iregistrati sul mercato regolamentato Euronext Milan, rispettivamente, delle Azioni Ordinarie A e delle Azioni Ordinarie B alla data del 20 ottobre 2023 sono pari a 0,3683 euro per le Azioni Ordinarie A e 0,5647 euro per le Azioni Ordinarie B. A tali valori saranno liquidate agli aventi diritto le Frazioni, oppure potrà essere richiesto al Fraction Agent l'acquisto dell'Azione Ordinaria Aggiuntiva o dell'Azione Ordinaria su Richiesta.