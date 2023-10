Revolut aggiunge azioni europee, punta anche a quotate in Italia

(Teleborsa) -, super app finanziaria con oltre 35 milioni di clienti, ha. Si tratta di numerose aziende tedesche, ma anche di titoli olandesi, austriaci e finlandesi. L'obiettivo però, spiega la società, è di aggiungere presto anche la possibilità di acquistare azioni quotate in Italia, Spagna, Francia, Belgio e Portogallo.Si tratta didella fintech britannica nell'offrire ai clienti un modo flessibile per diversificare i propri investimenti. Ad oggi i clienti avevano accesso a più di 2.200 società quotate negli Stati Uniti e a oltre 150 Exchange Traded Funds (ETF).Anche gli investimenti in società quotate in Europa sono accessibili con un importo. Inoltre, i clienti Revolut possono impostare, per acquistare azioni/ETF in orari e frequenze predefiniti: giornaliere, settimanali o mensili."Presto sarà disponibile, tra cui servizi di robo-advisor, fondi comuni di investimento, obbligazioni e una piattaforma di trading più sofisticata per trader esperti", ha detto Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading di Revolut.