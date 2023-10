Richemont, Commissione UE approva operazione Farfetch su YNAP

Richemont

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso, ha comunicato che lada parte didi una partecipazione del 47,5% in(controllata di Richemont) in cambio dell'emissione di azioni ordinarie Farfetch di Classe A a favore di Richemont. La Commissione europea era l'ultima autorità di regolamentazione che si doveva ancora pronunciare sull'autorizzazione.Latra Farfetch e Richemont prevede anche: l'acquisizione da parte di Symphony Global, uno dei veicoli di investimento di Mohamed Alabbar, di una partecipazione del 3,2% in YNAP, rendendo YNAP una piattaforma online neutrale per l'industria del lusso; l'adozione da parte di YNAP e delle Maison Richemont delle Platform Solutions di Farfetch: il lancio di e-concessions sul Marketplace Farfetch da parte della maggior parte delle Maison Richemont.