S&P conferma rating Italia e outlook: Spread e BTP in calo

(Teleborsa) -al riavvio degli scambi stamattina, dopo il giudizio espresso da. L'agenzia, tenendo in considerazioni la Manovra approvata dal governo, ha confermato un, il primo gradino di investment grade, confermando anche unLogalleggia stamattina sui, a fronte di un rendimento delche si confermaal di sotto dei picchi di oltre il 5% raggiunti di recente. A Piazza Affari, l'indicefa meglio degli altri indici europei con unNella sua review post Manovra, S&P Global Ratings ha confermato che laa causa dell'aumento del risparmio del settore privato, dell'inasprimento delle condizioni di credito, del rallentamento del settore manifatturiero e dell'indebolimento del commercio globale., però, S&P prevede che la%, grazie all'accelerazione dell'utilizzo dei fondi Next Generation EU, che l'agenzia ritiene si estenderà oltre il 2026.viene motivato dal fatto che ildi quanto previsto in precedenza, a causa del rallentamento dell'economia e dell'aumento degli interessi in percentuale del PIL, che raggiungeranno il 4,2% l'anno prossimo rispetto al 3,6% del 2021.L'agenzia potrebbe considerare unnel caso in cui ladai suoi obiettivi. Un’attuazione solo parziale delle riforme strutturali, economiche e di bilancio - si spiega - soprattutto quelle legati all'erogazione dei fondi UE, potrebbero comportare rischi anche per la crescita e le finanze pubbliche, esercitando di conseguenza pressioni al ribasso sul rating.Al contrario, S&P ritiene che sia, ad esempio grazie all'attuazionedi politiche di riduzione del deficit o di una crescita economica più forte del previsto, che porta ad un declino debito pubblico in percentuale del PIL.