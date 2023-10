Somec, due commesse per 31,6 milioni di euro in ambito navale

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha ottenuto, a beneficio della divisione "Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili".Il primo contratto, sottoscritto con il cantiere, riguarda altrettante navi della classe Icon destinate all'armatore Royal Caribbean International. Nel dettaglio, l'accordo ha un valore di 19,4 milioni di euro (di cui 7,5 milioni in opzione) e amplia la commessa già affidata dal cantiere finlandese a Somec nel 2019 relativamente alla progettazione, fornitura e posa in opera dei serramentiL'ulteriore accordo, sottoscritto con lae del valore di 12,2 milioni di euro (di cui 2,5 milioni in opzione), riguarda la realizzazione della quinta nave di serie Edge della flotta Celebrity Cruises, compagnia di lusso anch'essa appartenente a Royal Caribbean Group."Ogniqualvolta un cliente, a maggior ragione se partner di rilievo come sono Meyer Turku e Chantiers de l'Atlantique, decide di affidarci un volume di lavoro maggiore rispetto a quanto inizialmente programmato, ci dimostra nel migliore e più tangibile dei modi l'apprezzamento per la qualità del nostro lavoro e la capacità di rispettare le scadenze: un aspetto di fondamentale importanza nel business cantieristico", ha commentato ilLadelle due commesse, pur non considerando l'eventuale esercizio delle opzioni, prevede che i lavori prendano avvio già nel 2023 e si sviluppino nei successivi tre anni, con una maggior concentrazione di volumi - e conseguentemente di ricavi - prevista nel biennio 2024-2025.