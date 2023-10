Un anno di Governo Meloni: "sono fiera di noi"

(Teleborsa) - "A un anno di distanza voglio dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto, che sono fiera di noi, della nostra, della nostra classe dirigente, che sono fiera anche di me stessa, concedetemelo, perché posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa e identica persona, con qualche ruga in più magari, però la stessa e identica persona, perché ho camminato a testa alta ovunque, non sono scesa a compromessi". È il messaggio lanciato dalla presidente del Consiglio,, nel video trasmesso all'evento organizzato daal Teatro Brancaccio per un anno di governo."Un anno fa il governo che ho l'onore di guidare giurava nella mani del presidente della Repubblica – ha ricordato –. Era un giorno storico per Fratelli d'Italia, per il, per gli italiani che dopo 11 anni di governi confezionati nel palazzo vedevano tornare un governo espressione della loro volontà ed era un giorno storico per l'Italia che per la prima volta dall'unità vedeva unaalla guida del governo". "Il tentativo di indebolirci" ha raggiunto "vette mai raggiunte prima", ha aggiunto Meloni. "Testa dritta, sguardo rivolto verso l'alto", ha dichiarato. "Gli altri continuino a rotolarsi nel fango, noi continueremo a volare alto", ha affermato la presidente del Consiglio.“Anche io sono un essere umano e se a qualcuno posso chiedere comprensione sono idi Fdi”, ha dichiarato Giorgia Meloni nel collegamento spiegando il motivo della decisione di non essere presente al teatro Brancaccio. Decisione anticipata dal ministro della Difesa. “Giorgia starà a casa con sua figlia. È tornata questa notte da un viaggio” ine in, “la nostra grandezza ci fa dire che la politica è importante ma laè ancora più importante”.“Mi sono chiesta un anno fa perché in così tanti si commuovessero anche nel momento del– ha proseguito Meloni –. Ora, con tutto quello che è successo, mi sono tornata a chiedere come mai intorno a noi ci sia ancora così tanto affetto e sostegno da parte degli italiani, distanti anni luce da quello che dicono i giornaloni, e ora lo so, è perché noi diamo rappresentanza all'Italia vera, quella di chi si sono rimbocca le maniche e lavora e che sono stati scavalcati da”.