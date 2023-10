UniCredit, Orcel: deal con Alpha è capital light, può essere replicato

UniCredit

(Teleborsa) - "Abbiamo discusso molto del vantaggio paneuropeo del nostro gruppo, e grazie all'operazione annunciata oggi siamo in grado di ottenere vantaggi nella partnership con Alpha, grazie all'dell'operazione". Lo ha affermato, CEO di, durante la conference call con gli analisti che ha seguito l' annuncio di una partnership strategica con la banca greca.Orcel ha ricordato di avere sempre detto che il capitale in eccesso può usato per incrementare la distribuzione diretta agli azionisti o per ", che è esattamente quello che stiamo facendo con questa operazione".Rispondendo alle domande degli analisti sull'assetto dell'operazione, il banchiere ha sottolineato che "per il momento è la migliore alleanza che potevamo fare, il miglior uso di capitale e il".Orcel ha spiegato che l'operazione potrebbe essere replicata altrove: "Ci potrebbero essere, in quanto ci dà unaper aggiungere banche al network. Penso che sia un modo giusto di agire".