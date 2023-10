UniCredit, Orcel: valutiamo diverse situazioni, più opportunità in area CEE

UniCredit

(Teleborsa) - "È il nostro lavoro" per potenziali M&A e partnership, "ma allo stesso tempo dobbiamo essere disciplinati". Lo ha affermato, CEO di, durante la conference call con gli analisti che ha seguito l' annuncio di una partnership strategica con la banca greca Alpha Bank."Guardiamo a opportunità di valore - ha spiegato - e vediamo, quindi continueremo a guardare e se ci saranno opportunità al giusto valore e al giusto momento procederemo, se non ci sanno non procederemo".L'area CEE, ovvero l', è centrale per il gruppo UniCredit, che ha controllate e uffici in numerosi paesi della regione.