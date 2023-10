Unrae: immatricolazioni rimorchi e semirimorchi in calo del 2,8%

(Teleborsa) -a settembreper le immatricolazioni diche si attestano a 1.334 rispetto ai 1.372 registrati a settembre 2022. E' n quanto segnala l', sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Il dato aggregato deidell’anno fa segnare un(-900 unità) rispetto allo stesso periodo del 2022, con 11.977 rimorchi e semirimorchi immatricolati contro i 12.896 dell'anno precedente."Ancora una volta osserviamo un calo delle immatricolazioni mensili rispetto allo scorso anno: una circostanza complicata che, nostro malgrado, prefigura unaper il comparto", commentaCoordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di UNRAE."Il quadro attualeche ilsi trova ad affrontare - spiega Mascagni - principalmente dovute all'per le imprese di autotrasporto, che si trovano costrette a posticipare l'acquisto di nuovi veicoli e a rallentare il processo di rinnovo delle proprie flotte, così urgente e necessario nel nostro Paese"."Pertanto, considerando l’efficacia limitata dei sostegni pubblici finora adottati per ridurre l'anzianità del parco veicolare italiano, uno dei più anziani in Europa, chiediamo al Governo, in sede di discussione della Legge di Bilancio, diistituendo unall'acquisto di veicoli trainati che contribuisca a migliorare la sicurezza stradale. Infine, visti gli imminenti interventi di revisione del Codice della Strada annunciati dall’Esecutivo e presto in discussione a livello parlamentare, reiteriamo la nostra richiesta affinché, in conformità con quanto già avviene in gran parte dei Paesi europei,, al fine di ottimizzare l’efficienza dei viaggi e conseguentemente abbattere le emissioni legate al trasporto merci su strada", conclude il Coordinatore del Gruppo Associativo.