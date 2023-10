ACEA firma con sindacato accordo per portare orario a 38 ore settimanali

ACEA

(Teleborsa) -- Filctem-CGIL, Flaei-CISL, Uiltec-UIL e Cisal Federenergia, UGL Chimici Energia, USB Lavoro Privato, Associazione Capi Intermedi e Quadri -del personale occupato in azienda con l’adozione di unsettimanali invece di 38 ore e 30 minuti. L'accordo non prevede alcun assorbimento dei permessi ex festività previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Gas e Acqua.Grazie all’intesa raggiunta oggi, a decorrere, il personale vedràL’obiettivo è quello di promuovere una, basata sulla, sulla responsabilizzazione e sullaverso il raggiungimento degli obiettivi aziendali, in una prospettiva di fiducia e valorizzazione delle esigenze di conciliazione vita lavoro. La misura, di rilevanza sociale, anticipa e, con forte attenzione alle tematiche ESG, proponendo una soluzione, a vantaggio delle esigenze dei singoli, accrescendo al contempo il benessere organizzativo, senza incidere sulla produttività.L’intesa rappresenta un’ulteriore fase nell’attuazione della "Carta della Persona e della Partecipazione" che ha già portato alle internalizzazioni in ACEA di alcune attività e alla stipula di un Protocollo per una gestione qualitativa degli appalti.