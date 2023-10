BCE, Patuelli: mi aspettavo pausa aumento tassi ma eventi in Israele complicano tutto

(Teleborsa) - Il presidente dell'Abi,, ha avvertito che anche per la decisione della BCE sui, attesa il 26 ottobre, "gli eventi in Israele complicano tutto: bisogna esserne consapevoli". In una intervista al Sole 24 ore, Patuelli ha spiegato che "prima del conflitto in Medioriente mi aspettavo una pausa, per attendere quello che avevano fatto capire il governatore Ignazio Visco e il suo successore, Fabio Panetta. E cioè che bisogna lasciare il tempo per rendere efficaci le decisioni"."Gli eventi in– ha però sottolineato - complicano tutto: bisogna esserne consapevoli. Sono andato a rivedere ladel'73 successiva alla guerra dello. Produsse un livello molto acuto diin Italia, perché si era impennato il prezzo del petrolio. Il Medioriente per noi è l'anticamera di casa".