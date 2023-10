Ddl Made in Italy, audizione Confcommercio: necessario approccio più inclusivo e sistemico

(Teleborsa) -ma emerge una impostazione più circoscritta, con qualche rischio di eccessiva settorializzazione, soprattutto nelle misure di sostegno finanziario al sistema imprenditoriale”: lo ha dettoVice Presidente di Confcommercio incaricato all’internazionalizzazione, in audizione presso la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera sulNel corso dell’audizione, Garosci ha evidenziato come iper l’individuazione delle filiere strategiche, quanto di una scelta di livello europeo in materia di tutela del Made In, rammentando inoltre la necessità di maggiore attenzione al ruolo crescente dell’export dei servizi ed al rapporto tra turismo e internazionalizzazione del sistema Paese.Il Vice Presidente ha, poii, per gli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile e per il Voucher 3I destinato all’acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione e dei processi di innovazione.