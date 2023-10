Digital Bros, TP ICAP Midcap taglia target price e conferma Buy

Digital Bros

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a(da 30 euro) ilsu, gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 120%.Gli analisti scrivono che "la solida traiettoria di crescita redditizia è lungi dall'essere riflessa nella valutazione di mercato del gruppo, che viene". Inoltre, affermano che "investire in Digital Bros significa quindi non solo l'anticipazione di una forte ripresa futura del settore, ma anche una normalizzazione del gruppo rispetto ai suoi peer e.... perché no, una possibile industrial exit a lungo termine".