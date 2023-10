Dl Energia, Pichetto: nessuna proroga secca del mercato tutelato ma gestione tecnica

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambienteha spiegato che sulche doveva essere discusso in Consiglio dei ministri è necessaria una "valutazione di approfondimento tecnico anche del rapporto con l'Ue sul mercato tutelato". Si è deciso di rimandare la discussione perché "ci sono tanti problemi di ordine tecnico", ha dichiarato a margine di un incontro a Omc di Ravenna. "Una proroga secca del mercato tutelato non ci sarà – ha però assicurato –. Unaun po' diluita credo che sia fondamentale e necessaria per mettere nelle condizioni le, solo dalla parte dei non vulnerabili che sono quasi cinque milioni, di fare una scelta di coscienza, sapendo cosa succede".Il ministro ha risposto anche a chi gli chiedeva se il governo avrebbe potuto inserire maggiori fondi inper l'ambiente. "La sfida ambientale" non si valuta in base "all'importo in manovra immediata", ha dichiarato. Ora "la nostra sfida è di mitigazione, di decarbonizzazione: limitare ledi CO2 o stoccarle. Siamo a Ravenna e una delle valutazioni è anche lo", ha affermato.Il ministro Pichetto ha poi assicurato che il livello die deidel Paese è tale da non destare preoccupazioni mentre per quel che riguarda la guerra in"avrà sicuramente effetti sui prezzi".Il ministro ha incontrato il ministro dell'Energia, del Commercio e dell'Industria della Repubblica di Cipro,. Tra i temi discussi le potenzialità di collaborazione trasull'energia, progetti infrastrutturali e il contributo che può venire nel campo della sicurezza energetica e della diversificazione dagli operatori interessati alle opportunità di sviluppo del settore anche con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di hub dell'Italia nella regione mediterranea. L'Italia, si legge in una nota diffusa dall'Omc Med Energy di Ravenna, "guarda con attenzione a quest'area, soprattutto in questa delicata, durante la quale tutte le opportunità vanno valutate al fine di garantire la sicurezza energetica dell'Italia e dell'Europa".