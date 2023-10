Dl Energia rinviato alla prossima settimana: serve un supplemento di istruttoria

(Teleborsa) - La bozza delche doveva essere portata ieri in Consiglio dei ministri è stata rinviata a un Consiglio dei Ministri della prossima settimana. Tre misure del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, infatti, non sono ancora perfezionate e richiedono un: quelle sul rinvio della fine del mercato tutelato di gas e luce, quella sulla creazione di un polo per l'eolico offshore galleggiante nel Mezzogiorno, e quella sulle concessioni per l'idroelettrico. Su quest'ultima inoltre ci sarebbe anche un'opposizione della Ue.La bozza del decreto Energia prevedeva da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno per il passaggio agli operatori selezionati dei clienti ora in. Il provvedimento conterrà "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese". Il decreto prevede l'attivazione di adeguatee l'arrivo di un nuovo servizio per la fornitura di energia elettrica ai clienti vulnerabili (chi ora riceve bonus, over75, abitanti di isole minori o di abitazioni di emergenza dopo calamità) a prezzi calmierati.La decisione sul mercato tutelato va incontro a una spinta che arriva però anche dal. La richiesta è infatti contenuta in una serie dipresentati da diversi gruppi di maggioranza e opposizione al decreto proroghe in esame in commissione Finanze al Senato.Previsto anche un aiuto alle, per la costruzione di impianti elettrici da energia rinnovabile di potenza pari ad almeno 1 MWh. Il decreto propone un "": le imprese potranno farsi anticipare i costi di tali impianti dal Gse con la fornitura per tre anni ad un prezzo medio da rinnovabili, che poi potranno restituire sotto forma di energia in 20 anni.