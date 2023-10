Economia Circolare, ReLife (F2i Sgr): prosegue la crescita con acquisizione di SGI Spa

(Teleborsa) -, il primo gruppo italiano operativo nell’economia circolare, ha siglato, tramite Relife Paper Packaging S.r.l, un accordo per acquisire S.G.I. S.p.A.,attivo da oltre 60 anni con uno stabilimento a None (Torino) di oltre 15.000 metri quadri. L’, il cui closing è soggetto all’avverarsi di talune condizioni sospensive, arriva a distanza di poche settimane dall’annuncio dell’acquisizione dello scatolificio De.Le.S. e della sua controllatae si inquadra nella strategia di espansione del Gruppo ReLife per rafforzare la sua divisione Paper Packaging, che si occupa di imballaggi sostenibili ottenuti dalla raccolta e dalla trasformazione della carta e del cartone riciclati. Le due acquisizioni consentiranno alla divisione Paper Packaging di produrre circa 314 milioni di mq di cartone nel 2024 posizionandosi così nelle prime tre posizioni dei player nazionali e al sesto posto in assoluto.Con il, il Gruppo ReLife raggiungeràdi fatturato di cui quasi il 50% generato dalla divisione Paper Packaging per un totale di circa 1.000 persone che lavorano a tempo pieno, di cui 370 nella sola Paper Packaging.“Negli ultimi anni gli imballaggi di carta e cartone hanno registrato una crescita consistente rendendo questo settore interessante nel nostro piano di crescita e di integrazione all’interno del sistema di economia circolare. Oltre alle due recenti acquisizioni, abbiamo già avviato un progetto che prevede l’ampliamento dell’impianto Paper Packaging di Vercelli e la dotazione di una seconda macchina ondulatrice per fornire fogli di cartone ondulato agli stabilimenti acquisiti così da rinforzare ulteriormente la divisione Paper Packaging sempre in un’ottica integrata di Gruppo. Infatti, buona parte della carta trasformata proviene dalla raccolta della divisione Recycling, poi lavorata in fogli e infine in scatole garantendo ai nostri clienti un percorso di circolarità certificato” ha spiegatoCeo di ReLife.