Edison sigla PPA con fondo per impianto fotovoltaico nel Lazio

Edison

(Teleborsa) -, tra le principali società energetiche in Italia e in Europa, hadi cui non è stato svelato il nome. L'accordo è propedeutico alla realizzazione di uncon una potenza installata di 87 MW nel Lazio, in provincia di Viterbo. L'impianto sarà uno dei fotovoltaici più grandi d'Italia, si legge in una nota.Il PPA ha unae prevede la realizzazione e gestione operativa dell'impianto da parte del fondo di investimento, e il ritiro da parte di Edison di tutta l'energia rinnovabile prodotta.L'impianto, che entrerà, avrà una produzione media annua di circa 145 GWh, equivalente al fabbisogno di oltre 53 mila famiglie, e consentirà di evitare annualmente l'emissione in atmosfera di circa 60 mila tonnellate di CO2.