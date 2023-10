Esprinet incorpora la controllata 4Side

Esprinet

(Teleborsa) - E' stato stipulato in data odierna, l’atto di fusione per incorporazione indella controllata totalitaria 4Side, come dadeliberazione in data 19 luglio 2023.Trattandosi di una fusione per incorporazione “semplificata” di società interamente controllata, la delibera - spiega una nota - è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione, mediante atto pubblico, e non dall’Assemblea dei soci.Dal perfezionamento dell’operazione di fusione, Esprinet subentrerà in tutti i rapporti giuridici di 4Side assumendone diritti ed obblighi anteriori alla fusione.