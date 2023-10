Eventi e scadenze del 24 ottobre 2023

Mercoledì 18/10/2023

Lunedì 23/10/2023

Martedì 24/10/2023

3M

Coca Cola

Cofle

General Electric

General Motors

Invesco Ltd

Italgas

Microsoft

Next Re

Talea Group

Texas Instruments

Unicredit

Visa

Xerox Holdings

(Teleborsa) -- La 18a edizione si svolge presso l'Auditorium Parco della Musica. In programma proiezioni in prima mondiale, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema- Riunione informale dei ministri delle Telecomunicazioni- Palazzo del Quirinale - Visita di Stato del Presidente della Repubblica di Finlandia- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Manifestazione annuale diffusa in tutta la città di Roma, dedicata all'arte contemporanea. Centinaia di eventi in spazi espositivi. Gallerie, Fondazioni, Musei, Enti e Associazioni culturali, Accademie, Istituti di cultura italiani e stranieri e spazi indipendenti di ricerca aprono le porte proponendo mostre, eventi, talk, incontri, performance, approfondimenti e aperture straordinarie- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Ravenna - Importante evento nel settore dell’Industria Energetica. OMC è il luogo ideale per le autorità energetiche, gli amministratori delegati del settore, gli appaltatori, le istituzioni e i consumatori per discutere delle migliori strategie, politiche e finanziamenti per realizzare l'agenda della transizione energetica- Indagine sul credito bancario: risultati per l'Italia; Sistema dei pagamenti- Bologna - "Viaggia con la Banca d’Italia per saperne di più su economia e finanza". Tema: "Non siamo soli: la Banca d’Italia per la legalità"- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, riceve Dorin Recean, Primo Ministro della Repubblica di Moldova- Genova - Il titolo dell'Assemblea è "Tre colori sul cuore. I sindaci uniscono l'Italia". Durante i tre giorni intervengono tra le varie personalità, oltre ai Sindaci, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Presidente della Camera Fontana, i ministri Salvini, Zangrillo, Valditara, Pichetto Fratin, Urso, Calderone, Fitto, Tajani, Schillaci, Abodi, Locatelli, Lollobrigida, Santanché, Ciriani e Giorgetti e il presidente ANCI09:30 -- Roma - All'evento, organizzato dal Gruppo Unipol con The European House - Ambrosetti, sarà presentato il Rapporto Strategico 2023 del Think Tank "Welfare, Italia". Parteciperanno i principali stakeholder istituzionali nazionali ed europei. Tra gli interventi, i Ministri Calderone e Schillaci, il Presidente di Unipol Gruppo e l'AD e DG di Poste Italiane. I lavori saranno aperti da un messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella11:00 -- Roma, Direzione generale INPS - Interverranno Roberto Ghiselli, Presidente CIV, Carlo Mochi Sismondi, Presidente FORUM PA, Micaela Gelera, Commissario INPS, Walter Rizzetto, Presidente della Commissione lavoro e politiche sociali della Camera, e Claudio Durigon, Sottosegretario Ministero del lavoro e delle politiche sociali15:30 -- Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione svolge l'informativa del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sul ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione dei risultati di Gruppo 3Q23 e 9M23 (pubblicazione risultati e conference call)- Risultati di periodo- Risultati di periodo