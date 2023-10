Gruppo Cassa Centrale, al via la campagna di comunicazione "Fondato sul bene comune"

(Teleborsa) - Prosegue con il lancio della, on air a partiree fino al 19 novembre, il percorso di consolidamento identitario del Gruppo.è il pay-off del nuovo progetto di comunicazione. Il concetto, alla base del modo di fare banca delle BCC-CR-Raika del Gruppo che, oltre a essere richiamato negli Statuti, rappresenta unae nel sostenere le esigenze finanziarie e non solo, di soci e clienti.Ilè frutto di un lavoro corale tra il servizio marketing di, un gruppo di lavoro di. Lo spot, elemento fondamentale su cui si basa questo nuovo progetto di comunicazione si sviluppa sullein cui si veicola in maniera potente il: un messaggio di forte coerenza con il ruolo delle banche affiliate del Gruppo, a servizio dei territori e delle comunità di cui sono parte integrante."Per questa edizione abbiamo in programma una fitta pianificazione che ci vedrà presenti in TV, stampa, radio e – per la prima volta – anche sui social. Abbiamo cercato di diversificare i mezzi di comunicazione per intercettare target diversi anche tramite l’online e il digitale, anche se la TV gioca ancora un ruolo fondamentale per il nostro Paese", spiega, Responsabile Marketing di Cassa Centrale Banca."Questa seconda campagna di comunicazione rinforza i messaggi della precedente, ed è il frutto di un lavoro corale anche con le nostre Banche", dichiara, Amministratore Delegato di Cassa Centrale Banca, aggiungendo "il messaggio che diamo è che le nostre banche e il nostro Gruppo sono 'fondati sul bene comune', ovvero ribadiamo che in una comunità gli individui non si prendono cura solo di sé stessi, ognuno si prende sempre cura anche di tutti gli altri. E questo è lo stesso spirito mutualistico che anima le banche cooperative del Gruppo Cassa Centrale, che hanno a cuore tutte le persone del territorio in cui operano".