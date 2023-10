GVS, Equita taglia target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 7,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, confermando la" sul titolo. La revisione del giudizio è arrivata in vista della pubblicazione dei risultati del(attesa per il 9 novembre).Gli analisti scrivono che, alla luce delle indicazioni fornite da, si aspettano un(-1% YoY organico) e un EBITDA margin coerente con il primo semestre al 22,1%."Il momentum sulla top-line per GVS e per l'industria rimane debole - si legge nella ricerca - In questo contesto GVS sta comunque migliorando i margini e proseguendo il deleverage. Ci aspettiamo che la domanda finale nelle aree H&LS possa finalmente evidenziare la propria resilienza nel 2024-25. Per questo motivo,visto l'EBITDA margin strutturalmente elevato, l'elevata conversione dell'EBITDA in cassa e mercati di sbocco prevalentemente non ciclici".