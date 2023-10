Il Fondo sovrano norvegese ha perso il 2,1% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Il, il più grande al mondo per asset (oltre 1.200 miliardi di euro) ha reso il -2,1% terzo trimestre del 2023, pari a una perdita di 374 miliardi di corone (quasi 32 miliardi di euro).Il rendimento deglidel fondo è stato del -2,1%, il rendimento degli investimenti aè stato del -2,2%, mentre gli investimenti inhanno reso il -3,3%. Il rendimento delle infrastrutture di energia rinnovabile non quotate è stato del -2,4%.Il rendimento del fondo è stato migliore di 0,17 punti percentuali, pari a 27 miliardi di corone, si legge in una nota."Il mercato azionario ha registrato un trimestre più debole rispetto ai due trimestri precedenti. A contribuire negativamente al rendimento sono stati soprattutto i", afferma il vicedirettore generale Trond Grande.Nel corso del trimestre lasi è rafforzata rispetto ad alcune delle principali valute. I movimenti valutari hanno contribuito ad una diminuzione del valore del fondo di 264 miliardi di corone. Nel terzo trimestre gli afflussi al fondo sono ammontati a 139 miliardi di corone.Al 30 settembre 2023 il fondo aveva undi 14.801 miliardi di corone (circa 1.250 miliardi di euro). Il 70,6% del fondo era investito in azioni, il 27,1% in titoli a reddito fisso, il 2,2% in immobili non quotati e lo 0,1% in infrastrutture di energia rinnovabile non quotate.