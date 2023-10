In Italia meno rifiuti ma più traffico. A Milano e Torino qualche successo

(Teleborsa) - "Gli sforzi messi in campo nell’ultimo decennio per una mobilità urbana più sostenibile non sono sufficienti a ridurre il numero di. Se ne contano in medianelle 105 città capoluogo prese in esame dall’indagine Ecosistema urbano, in aumento rispetto al tasso di motorizzazione medio dipubblicatoin base ai primi dati Aci sulle auto immatricolate in città, riferiti al 2001". È quanto emerge dall’analisi longitudinale dei dati presi in esame da. L’indagine, giunta alla sua trentesima edizione, ha sempre misurato le performance dei centri urbani capoluogo di provincia nelle politiche ambientali: mobilità, qualità dell’aria, gestione dei rifiuti, e così via., il tasso di motorizzazione collocava il nostro paese al primo posto in Europa, con una media di. Nel 2004 in ben 68 città (17 in più rispetto al 1998) si superava il valore di 60 auto ogni 100 abitanti. E rispetto ad alcune grandi capitali europee,il tasso di motorizzazione neisi confermain 32 città si registra addirittura un tasso uguale oogni 100 abitanti.Nelleil dato medio scende a, in netto aumento rispetto a otto anni fa soprattutto a Napoli, Catania e Palermo. Al contrario sembrano dare i primi frutti gli sforzi diper ridurre il parco auto: qui ilrispettivamente dell’1% e dell’1,6%. In parallelo ultimamente, nelle grandi città prese in esame, sono, meno le isole pedonali.Nei comuni capoluogo, sempre come riportato dai dati di Ecosistema urbano,Da 578,5 kg/anno pro capite del 2004 a 516 kg/anno pro capite del 2022.