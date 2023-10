Maltempo, Coldiretti: “In Italia quattro eventi estremi al giorno”

(Teleborsa) - L'estate bollente, che ha fatto registrare un aumento della temperatura di 1,04 gradi rispetto alla media storica, ha lasciato il posto a nubifragi, grandinate e trombe d’aria che hanno provocato danni nelle città e nelle campagne.che ha già colpito ile non ha risparmiato nemmeno l'agricoltura. "Il 2023 si classifica come litaliana condi euro", fa saperein una nota."Sull’Italia si sono abbattuti una media ditra nubifragi, grandinate e trombe d’aria che hanno provocato danni nelle città e nelle campagne con tetti scoperchiati, alberi abbattuti, coltivazioni distrutte, serre divelte, allagamenti, frane e smottamenti". È quanto emergeche ha segnato l’avvio dell’autunno, sulla base dei dati Eswd (European sever weather database) in riferimento all’allerta meteo della protezione civile in molte regioni che ha provocato frane e allagamenti.Il maltempo previsto a partire da oggi. Si prevedono inoltre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, dalla tarda mattinata di oggi fino alle successive 18-24 ore. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, fulmini e forti raffiche di vento.Allerta arancione per la, con forti nubifragi e allagamenti registrati sulla riviera di Levante. Due le perturbazioni previste almeno fino all'ultimo fine settimana di ottobre, con il tempo in peggioramento anche al centro-sud e venti sostenuti.a Livorno, a Massa, a Carrara e nel Grossetano. A Firenze chiusi parchi, giardini e aree verdi.Allerta gialla fino a domani mattina, in, con pioggia, temporali e possibili mareggiate, e nelcon forti raffiche di vento. Allerta gialla per piogge, venti forti e grandinate anche per(dove le precipitazioni risulteranno nevose oltre i 2.800 metri),. I fenomeni meteo, estremamente violenti, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.