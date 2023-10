OMC Med Energy 2023, verso un'Europa energicamente indipendente

Eni

(Teleborsa) -è una delle manifestazioni sull'energia e l' innovazione per la transizione ecologica più importanti d'Europa. L'evento abbina una serie di importanti conferenze ad una parte più fieristica, con la, come ad esempio,, che convivono alche da sempre animano il settore energetico e contribuiscono alla sua crescita e al suo mantenimento.(la prima edizione è infatti del 1993) con una vocazione principalmente petrolifera ed estrattiva, OMC è, non a caso la cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerose cariche istituzionali, tra cui il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza EnergeticaHa contribuito al dibattito anche il, considerato che il ministero da lui guidato è quello più legato allo sviluppo energetico. Immancabile anche il contributo del, in un periodo in cui l'approvvigionamento energetico è estremamente influenzato dalla situazione internazionale.L'edizione di quest'anno conferma la, riunendo nuovamente sotto lo stesso tetto operatori del settore, stakeholder e istituzioni nazionali e internazionali per discutere e scambiare idee sulle strategie di decarbonizzazione, transizione e sicurezza energetica.OMC Med Energy è una tutte ledi mostrare loe delle, ed al contempo offre una, dagli strumenti necessari ad affrontare la transizione energetica ed il cambiamento climatico, alle misure tecnologiche, strategiche e politiche necessarie al raggiungimento di una Europa energicamente indipendente, fondamentale per affrontare le attuali sfide politiche, economiche e sociali, nel quadro di una catena di approvvigionamento energetico sicura ed ambiziosa.