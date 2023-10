Poltronesofà offre 99 milioni di sterline per la britannica ScS

ScS Group

(Teleborsa) -, azienda emiliana attiva nella vendita di divani e poltrone, e, azienda britannica attiva nella distribuzione di divani e pavimentazioni, hanno raggiunto unsociale di ScS.È previsto che l'operazione venga perfezionata per effetto di uno scheme of arrangement che dovrà essere approvato dai soci di ScS ed omologato dal tribunale competente. Il completamento è previsto per ilPoltronesofà riconoscerà unper ogni azione ScS e una favore degli azionisti di ScS diper azione, per un valore complessivo massimo pari a 99.387.946 sterline (incluso il dividendo consentito), corrispondenti a un premio pari a circa: 66% del prezzo di chiusura per azione ScS del 23 ottobre 2023; 67% del prezzo di chiusura medio ponderato per il volume per i tre mesi terminati il 23 ottobre 2023.L'operazione promossa da Poltronesofà si inserisce nella strategia della società e nei piani di crescita del gruppo, che ha deciso diattraverso l'ingresso nel mercato di divani e poltrone nel Regno Unito, si legge in una nota.