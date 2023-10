Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,35%, spezzando la serie negativa iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.230 punti. Guadagni frazionali per il(+0,38%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,35%).Quando i rendimenti Treasury sono ancora in salita, gli occhi degli investitori sono rivolti alle trimestrali delle Big Tech americane. Dopo la chiusura dei mercati, pubblicheranno i conti Microsoft e Alphabet; mercoledì toccherà a Meta e IBM, e giovedì ad Amazon e Intel. Per la trimestrale di Apple, invece, bisognerà aspettare giovedì 2 novembre.Nel frattempo, restano in primo piano le tensioni in Medio Oriente.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,42%),(+0,96%) e(+0,93%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,06%.Al top tra i(+8,79%),(+5,27%),(+2,46%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,82%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Tra i(+4,59%),(+2,95%),(+2,72%) e(+2,44%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,66%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,03%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,82%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,41%.