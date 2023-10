Redelfi, Banca Finnat lima target price e conferma Buy

Redelfi

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato a(da 5,06 euro) ilsu, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, confermando ilsul titolo a "". "Riteniamo il titolo non ancora pienamente valorizzato", scrivono gli analisti.Sul periodo 2022/2026 Banca Finnat stimadi vendita in aumento medio annuo del 64%, unin aumento medio annuo del 76% (da 3,3 milioni a consuntivo 2023 a 16,1 milioni di euro a fine 2026) e undi gruppo in grado di esprimere una crescita media annua superiore al 150% (da 2,05 milioni attesi a fine 2023 a 10,5 milioni di euro a fine 2026).