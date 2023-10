"Risparmio Casa": 10 nuovi punti vendita a Malta

(Teleborsa) - Prosegue l’espansione all’estero per "", il Gruppo Italiano specializzato nella distribuzione di prodotti per la cura della casa e della persona, checon un piano da, di cui 3 già nel 2024. Il Gruppo romano, fondato dai fratelli Battistelli, prevede di completare il suo piano nell’isola neipresidiando le principali località dell’Isola e generando circa 150 nuovi posti lavoro. Sono ormai oltre 150 i punti vendita ine uno in, con uncomplessivo ormai prossimo al"Arriviamo a Malta esportando un modello di vendita e di sviluppo consolidato da molti anni in Italia. A Malta abbiamo la possibilità di presidiare il mercato drug store e del fai-da te oggi presente sull’Isola solo con piccole realtà locali. Malta è vicina al nostro Paese, ha importanti prospettive di crescita economica che già diversi retailer internazionali hanno intercettato", afferma, socio fondatore di Risparmio Casa insieme al fratello Fabio."Nei prossimi 5 anni - aggiunge– oltre 150 persone entreranno a far parte della squadra di Risparmio Casa a Malta, un grande valore aggiunto per il nostro Gruppo, ma anche per il tessuto economico e sociale dell’Isola".