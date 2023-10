Saipem completa installazione per parco eolico offshore in Scozia

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, haper il, raggiungendo un importante milestone in questo progetto.Situato, una volta operativo sarà in grado di generare circa 450 megawatt di elettricità a basse emissioni di carbonio e di fornire a National Grid, la rete elettrica nazionale, energia sufficiente per circa 375.000 abitazioni.Nel 2019, Saipem si è aggiudicata il contratto da Neart na Gaoithe (NnG) Offshore Wind Limited, una società di proprietà di EDF Renewables UK e ESB, che rappresenta ildei parchi eolici offshore.L'installazione dei pali di fondazione è stata completata alla fine dell'estate 2023 dalla, mentre laha portato a termine le attività di perforazione e di installazione offshore dei jacket, spiega una nota.