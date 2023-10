Sanità: 3 milioni di italiani rinunciano alle cure a pagamento

(Teleborsa) - "quando i costi delle prestazioni mediche non sono coperte dal Servizio sanitario nazionale. Il 65% degli italiani, in caso di necessità,per curarsi, il 4% si indebita, mentreAd utilizzare, invece, un'a. Il 10% degli italiani tende a risparmiare per fronteggiare le spese sanitarie, ma il 23% non riesce a farlo". È quanto emerge dall’eseguita sull’opinione pubblica e sul personale medico dall’, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il, tra interviste telefoniche e via web, è rappresentativo degli italiani di età compresa tra 15 e 75 anni, con un over sampling di 200 interviste nella fascia d’età tra 15 e 19 anni, e un campione di 300 medici e odontoiatri.con fermezza che "in ogni caso nella legge finanziaria laal primo posto o" e per il 76%, cioè per oltre tre italiani su quattro, la sanità deve essereTra i temi più preoccupanti,, anche lo spostamento in altre regioni alladove il 63% degli intervistati percepisce questo problema con riferimento al loro territorio, con punte del 79% al Sud e nelle isole. Evorrebbero un'organizzazione sanitaria cheè, invece, considerataper il 67% gli italiani. Per il 37%, meriterebbe addirittura il primo posto. Non mancano anche gli, il 55% vorrebbe più medici e, il 42% vorrebbe aumentare ie il 38% migliorare le organizzazioni.Anche il tema dell'è stata sottoposta al sondaggio, perché se è vero che ilper il 73% degli italiani, che apprezzano e utilizzano ricette elettroniche e ritiro online dei referti,in carne e ossaIl rapporto face to face e fiduciario con il proprio medico, infatti, è talmente importante che il 75% degli italiani intervistati si dice non disponibile a rinunciare al diritto di scegliere il proprio medico di famiglia.Ma, anche i medici hanno avuto la possibilità di dire la loro, sottolineando che a causa della troppa burocrazia,di cui avrebbe bisogno per occuparsi dei pazienti.