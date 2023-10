Sesa acquista il 60% di Soft System. 11° M&A dell'anno

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, haattraverso la controllata Var Group una, rafforzando così le proprie competenze e soluzioni software proprietarie per il segmento Small and Medium Enterprise.Soft System, con sede a Pordenone (PN) e un organico di circa 15 risorse umane opera nel settore dello sviluppo ed offerta di software, applicazioni verticali e sistemi integrati per il segmento Small and Medium Enterprise, conL'acquisizione di Soft System è stata realizzata sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati da Sesa in applicazione di un moltiplicate di 5 volte l'EBITDA della società target, con il coinvolgimento operativo ed a lungo termine, anche attraverso meccanismi di equity commitment del"Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, accogliendo le risorse umane di Soft System nel gruppo Sesa e rafforzando così le nostre specializzazioni nel settore software per il segmento enterprise la cui domanda di digitalizzazione continua a crescere double digit anche nel corrente esercizio - ha dichiarato il- Continuiamo così ad alimentare il nostro percorso di crescita di ricavi, risorse umane e competenze digitali in aree di sviluppo strategico, sostenuto da M&A industriali bolt-on e crescita organica, con obiettivi di generazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder".Per Sesa si tratta dell', dopo le 18 del 2022 e le 15 del 2021.