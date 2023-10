Sogefi, Intesa aumenta target price e conferma Hold

Intesa Sanpaolo

Sogefi

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 1,46 euro per azione) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), confermando ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2023 , che hanno visto un(in gran parte controbilanciato da un tasso di cambio negativo), ma con un miglioramento trimestrale dei margini, favorito dalle efficaci azioni di miglioramento dell'efficienza della società e da un sano spread tra prezzo e costo.Gli analisti scrivono che, in linea con la tendenza del terzo trimestre, l'aggiornamento della guidance per l'anno fiscale 2023 da parte del management deriva principalmente da. Per quanto riguarda le prospettive per l'anno fiscale 2024, sembra esserci una maggiore visibilità sulle misure self-help del gruppo per migliorare ulteriormente la redditività."In seguito alla recente forte performance del titolo, riteniamo che il miglioramento delle prospettive di margine del gruppo sia già stato preso in considerazione nella valutazione attuale - si legge nella ricerca - In un contesto di potenziale rallentamento macroeconomico per l'industria automobilistica, la dimensione relativamente limitata delle divisioni dell'azienda potrebbe lasciarla".