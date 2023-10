Spazio: al via domani l’evento internazionale "San Marino Aerospace 2023"

(Teleborsa) - "Rappresentare l’Italia e portare il, come punta di lancia di un progetto che include Difesa, istituzioni nazionali, centri di ricerca e industria, è il coronamento di un percorso professionale e personale". È quanto ha dichiarato il colonnello dell’Aeronautica Militare, che si prepara a volarecome membro dell’equipaggio dellaIn occasione dell'apertura "", l’evento internazionale dedicato al settore dell’aerospazio e della space economy, prevista per domani,, Villadei incontrerà alcune centinaia di studenti. "Dietro questo mio traguardo c’è il lavoro di decine di professionisti, dai ruoli diversi e dalle significative esperienze, che hanno operato con abnegazione, e di cui nel prossimo futuro si sentirà sempre più il bisogno. Non solo astronauti, ma ingegneri, tecnici, medici e ricercatori, per lavorare alle future missioni umane in orbita terreste, sulla Luna e in futuro anche su Marte", ha sottolineato Villadei.Il "San Marino Aerospace" sarà inaugurato domani p, alla presenza dei Capitani Reggenti,, e dei ministri sammarinesi all’Economiae agli Esteri. Interverranno anche diverse autorità italiane, tra cui il viceministro delle Imprese e del Made in Italye il sottosegretario alla DifesaPresenti all'eventoprovenienti da San Marino, Italia, Europa, Stati Uniti e Arabia Saudita.Il programma della prima giornata prevedesul tema "Le sfide della: azioni per un futuro condiviso" e "Prospettive e opportunità dellanel comparto aerospace". Nel pomeriggio, sono previste altre due conferenze sullae sulle esigenze di, oltre a due meeting sulle opportunità di business e di turismo a San Marino. Nella giornata di giovedì 26, dopo l’incontro dell’astronauta Walter Villadei con gli studenti, si svolgerà un, organizzato da San Marino Innovation in collaborazione con l’European Space Agency (ESA). Seguirà una conferenza su "Novità dallo spazio", che rappresenterà il momento principale per le aziende aerospaziali presenti all’evento, e altri incontri su sostenibilità e intelligenza artificiale e su innovativi materiali polimerici per il settore aerospaziale.