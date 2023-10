Stati Uniti, lo sciopero dell'auto dilaga: si "solleva" anche Stellantis

Stellantis

(Teleborsa) -. Dopo le storiche sorelle - Ford e GM - anche isi uniscono alla protesta, portando a 40mila il totale di tute blu in scioperoper ottenere aumenti salariali.Alla protesta avviata dalla, il principale sindacato americano del settore, si sono uniti ora anche i 6.800 lavoratori dello, in Michigan, dove si producono i"Al momento,relativa agli adeguamenti salariali, agli aggiustamenti per il carovita, ai salari dei lavoratori con contratto a termine e alle conversioni di contratti a tempo determinato", spiega una nota del sindacato, pubblicando un video dell'dei lavoratori dello stabilimento.I Presidente della UAWaveva sperato di, ma era chiaro che per raggiungere questo obiettivo doveva coinvolgere anche altri stabilimenti ed in particolare quelli di. Il Ceo Carlos Tavares è riuscito nell'intento di migliorare la gestione, anche in vista dl maggior costo delle auto elettriche (il 40% in più) e, quindi, oggi circa iè formato daLolanciato dalla UAW nel settore automotive è un nuovo approccio allo sciopero. È la prima volta che il sindacatocontemporaneamente. Ma invece di far sollevare tutti i 150mila lavoratori del settore contemporaneamente,e scioperare. Lo sciopero è iniziato il 15 settembre con uno sciopero contro tre stabilimenti di assemblaggio nel Michigan, Missouri e Ohio. Da allora si è ampliato fino a comprendere sette stabilimenti di assemblaggio e 38 centri di distribuzione di componenti in 22 stati."Abbiamo ancora carte da giocare e loro hanno soldi da spendere", ha affermato Fain, dopo aver ricordato che nell'ultima decada, le case d'auto si sono arricchite, generando complessivamente 21 miliardi di profitti durante i primi sei mesi di quest'anno.