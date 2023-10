Ue, Acea: obiettivi CO2 per bus e camion irraggiungibili senza condizioni favorevoli

(Teleborsa) - L'(ACEA) ha rinnovato la sua richiesta per unaadeguata delle emissioni di CO2 per. "Nonostante l’impegno costante nei confronti della decarbonizzazione e i livelli record di investimenti in veicoli a emissioni zero da parte dei produttori, gli obiettivi proposti rimangono eccessivamente ambiziosi senza il sostegno di solide condizioni abilitanti", si legge in una nota.Reagendo alla posizione delladel(ENVI), i produttori europei di autocarri e autobus hanno espresso preoccupazione per il fatto che gli obiettivi possano esprimeresulla carta ma siano irraggiungibili nella realtà. “La decarbonizzazione dei trasporti pesanti non è un’impresa individuale”, ha affermato, Direttore Generale di ACEA. “Operiamo all’interno di un ecosistema di trasporti altamente interconnesso. Per creare un ambiente in cui i produttori di veicoli possano prosperare e raggiungere gli obiettivi, abbiamo bisogno di uno sforzo collaborativo da parte di tutte le parti interessate, compresi i politici”.La sfida va oltre la diffusa mancanza die richiede di affrontare anche altre misure sul lato della domanda. La domanda dei clienti per camion e autobus elettrici e alimentati a idrogeno è ancora molto indietro rispetto ai modelli convenzionali. "I membri di ACEA hanno effettuato gli investimenti e i veicoli a emissioni zero sono pronti a circolare, ma i clienti devono avere anche la fiducia necessaria per investire", ha affermato de Vries. “Senza, i produttori faranno fatica a raggiungere gli obiettivi e incorreranno in sanzioni, mentre la conformità dipende in gran parte da fattori al di fuori del loro controllo diretto”, ha aggiunto de Vries.