UniCredit, Orcel: approvazione distribuzione non-ordinaria non sarà problema

UniCredit

(Teleborsa) - "Alla BCE non ci sono mai stati problemi con la distribuzione ordinaria, e non c'è motivo per cui dovrebbe cambiare. Inoltre,, che completa l'ordinaria,se restiamo in questo ambiente con questi numeri". Lo ha affermato il CEO dinella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023 Sulla, ha detto in un altro passaggio, ", speriamo il prima possibile". Dopo l'assemblea di venerdì che dovrà dare il primo via libera, "dipenderà tutto dalla BCE", da cui "ci aspettiamo a breve l'approvazione", ha aggiunto.In merito al bilanciamento tra distribuzione e investimenti, ha spiegato agli analisti: "La banca non può essere spremuta come un limone. Devi remunerare gli azionisti, ma è nel loro interesse che il capitale che rimane nella banca sia ben investito, quindi devi trovare un bilanciamento. Il livello macro e la nostra disciplina ci hanno consentito di fare entrambi, dando cioè".