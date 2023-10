Var Energi, utile per 189 milioni di dollari nel terzo trimestre

Eni

(Teleborsa) -, società energetica quotata a Oslo e controllata da, ha chiuso ilcon unpari a 189 milioni di dollari, in aumento di 90 milioni di dollari rispetto al trimestre precedente principalmente a causa della maggiore produzione e dell'aumento dei prezzi delle materie prime (-50 milioni nel terzo trimestre 2022). Ilè stato di 1.621 milioni di dollari (vs 1.436 nel secondo trimestre 2022 e 2.526 milioni di dollari nel terzo trimestre 2022)."Siamo sulla buona strada per portare avanti la nostra strategia di crescita e creazione di valore - ha commentato, entrato a far parte di Var Energi come nuovo CEO a settembre - Sono lieto di annunciare ottimi risultati finanziari nel trimestre, supportati dalla buona performance delle nostre attività gestite e dall'aumento dei prezzi delle materie prime.in linea con la strategia e la nostra traiettoria di crescita offrirà una maggiore capacità di sostenerlo".Il dividendo di 270 milioni di dollari (1,204 NOK per azione) per il terzo trimestre sarà distribuito il 16 novembre. Var Energi ha comunicato unadi 270 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2023, portando la distribuzione totale per l'intero anno a circa il 30% del CFFO al netto delle tasse."Var Energi è una delle società E&P in più rapida crescita in Europa, sostenuta da un portafoglio di progetti di sviluppo di qualità che stanno facendo buoni progressi verso il completamento - ha aggiunto Walker - Con l'entrata in funzione di Breidablikk e Tommeliten Alpha questo mese, prima del previsto, abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale per garantire una crescita in grado di generare valore. Insieme all'acquisizione di Neptune Energy Norway, che si concluderà nel primo trimestre del 2024,".