ADP, ricavi 9 mesi a 4,12 miliardi di euro su ripresa traffico

ADP

(Teleborsa) -(Aéroports de Paris), multinazionale francese attiva nell'ingegneria e gestione aeroportuale, ha registratodeipari a 4.121 milioni di euro, in crescita del 21,8% rispetto allo stesso periodo del 2022, superando la stima media degli analisti di 4,07 miliardi di euro (secondo un consensus redatto dalla società)."Laa Parigi ènel 3° trimestre del 2023, raggiungendo nei primi nove mesi dell'anno il 91,4% del traffico rispetto allo stesso periodo del 2019, rispetto al 90,0% di fine giugno - ha commentato il- Dall'inizio dell'anno, la nostra rete di aeroporti ha accolto 254,7 milioni di passeggeri, in crescita del +23,9% rispetto ai primi nove mesi del 2022"."Tutti i segmenti stanno funzionando come previsto e possiamoper l'intero anno 2023", ha aggiunto.