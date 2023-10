BCG, POLIMI, BVA-DOXA: "7 aziende italiane su 10 hanno un Purpose, ma poche riescono a sfruttarne il potenziale"

(Teleborsa) - L'adozione di un Purpose chiaro e definito sta diventando sempre più diffusa nelle aziende italiane, ma alcuni fattori ancora ne limitano il potenziale. È quanto emerge dallo studiocondotto dae presentato in occasione dell'apertura dei Purpose Days, iniziativa dedicata al ruolo di questo strumento manageriale. La ricerca, la prima condotta in Italia specificamente sul tema del Purpose, ha interessato un campione di oltre 500 manager italiani, ed è stata curata dainsieme al team di ricerca dellaIl– rileva l'indagine – ha dichiarato di lavorare per una azienda che oggi possiede un Purpose (percentuale che sale al 76% nel mondo dei servizi). Tuttavia, evidenzia la ricerca, per 4 manager su 10 il Purpose – per quanto diffuso – appare non pienamente sfruttato come risorsa. I principali ostacoli sono rappresentati dalla carenza di una comunicazione efficace intorno al Purpose (sia interna che esterna) e dal mancato allineamento dei collaboratori con la leadership. Lainteso come motivo fondamentale per cui un'organizzazione esiste, ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più rilevante all'interno dell'agenda dei principali decisori economici, sociali e politici."Questa ricerca conferma un trend evidente in molti paesi – osserva– quando applicato, comunicato e condiviso internamente, il Purpose è oggi la principale leva di trasformazione delle imprese, e la sola capace di lavorare a tutti i livelli, a cominciare dalla dimensione culturale".La ricerca – che si è concentrata sulla correlazione con il livello di innovazione interno del contesto aziendale – sottolinea come le organizzazioni che in Italia implementano il Purpose dichiarino vantaggi nell'ottenimento degli obiettivi aziendali (per il 62% degli intervistati e per il 73% dei CEO), nell'esperienza quotidiana dei dipendenti (per il 58% degli intervistati) e nel rafforzamento della reputazione esterna dell'azienda (per il 57% dei rispondenti).Secondo"ciò che la nostra ricerca afferma con decisione è che il Purpose oggi in Italia non è più percepito solo come un grande contributore sociale ma come un potente strumento strategico. Una indicazione che pensiamo avrà delle conseguenze importanti per le imprese italiane e per la loro leadership".La ricerca sarà presentata in apertura dei, iniziativa unica nel suo generale nata dalla partnership tra BCG BrightHouse e POLIMI Graduate School of Management, in calendario a Milano il 24 e 25 ottobre presso la sede di BCG piazza Duomo e presso il Campus Navigli di POLIMI GSoM.Ad inaugurare la prima edizione sarannogià Amministratore delegato di PepsiCodocente ad Oxford e autore di "Prosperity",docente presso Harvard Business School e autore di "Deep Purpose",coach e co-founder di The Mind at Work edocente presso la London Business School e autore di "Grow the Pie". Con loro CEO, board member e top executive del mondo imprenditoriale e industriale italiano, dell'Accademia e del mondo sociale.L'evento si aprirà con i saluti dirispettivamente Presidente e Dean di POLIMI GSoM, e diGlobal CEO di BCG BrightHouse eManaging Director di BCG BrightHouse.