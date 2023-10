Borse deboli. Pesano tassi e Medio Oriente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza i mercati europei su cui pesa unain chiaroscuro dopo che Alphabet ha deluso le aspettative degli analisti. Non aiuta a scaldare gli animi neanche ilmesso in atto da Pechino per sostenere l'economia del Paese. Gli occhi restano puntati sul Medio Oriente. Intanto domani, sarà una giornata clou, con lada cui si attende una pausa sui rialzi dei tassi.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,059. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.974,1 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,27%.Lopeggiora, toccando i +203 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,85%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, senza slancio, che negozia con un +0,09%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,2%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,70%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,69%, scambiando a 29.146 punti.di Milano, troviamo(+0,88%) e(+0,62%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,19%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,09%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,94%.Tra i(+2,17%),(+1,37%),(+1,07%) e(+0,72%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,93%.scende del 3,46%.Calo deciso per, che segna un -3,38%.