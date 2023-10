Borse europee deboli alla vigilia della BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e per il resto delle Borse europee, alla vigilia della decisone della BCE sui tassi. Le aspettative sono di tassi invariati. Deboli anche i future americani con gli occhi degli investitori rivolti ai risultati di Meta dopo che gli altri big Microsoft e Google hanno diffuso conti in chiaro scuro. Nel frattempo, i mercati tengono d'occhio gli sviluppi della crisi in Medio Oriente.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,057. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.973,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,22%.Torna a salire lo, attestandosi a +203 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,89%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,08%, resta vicino alla parità(+0,2%), e piatta, che tiene la parità. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,66% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.146 punti.di Milano, troviamo(+1,13%),(+0,60%),(+0,59%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -17,30%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,01 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso del 2,37%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,23%.Tra i(+1,46%),(+1,00%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,98%.Seduta negativa per, che scende del 4,82%.Sotto pressione, che accusa un calo del 4,40%.